元宝塚歌劇団星組トップスターの湖月わたるが１３日、大阪市内で、退団２０周年公演「ＴＵＭＢＬＥＷＥＥＤ（タンブルウィード）」（１１月６〜８日＝宝塚バウホール、１２〜１４日＝東京・よみうり大手町ホール、１８〜１９日＝愛知・御園座）の取材会に出席した。第１部は、湖月がかついて演じた伝説の女性ガンマン、カラミティ・ジェーンの波乱の人生を朗読とダンス、歌でつづる。共演は彩凪翔と声優の朴璐美。第２部