小松菜は2025年より20円ほど安く、今がお買い得となっています。【写真を見る】取り出しやすく使いやすい！小松菜の冷凍方法小松菜が安い！農家が教えるおすすめの食べ方訪ねた都内の青果店では、白菜は半分で108円、レタスも1個108円でした。さらに小松菜は…買い物客「100円はしなかったはず。お手頃だと思います」小松菜は1袋86円と、2025年より20円ほど安いといいます。「安さ」の秘密を探るべく、小松菜を育てる農園にやって