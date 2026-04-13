京都府南丹市立園部小学校付近で行方不明になった同小６年の安達結希（ゆき）君（１１）の捜索で、府警は１３日、南丹市内の山林で子どもとみられる遺体を発見した。上下の服装の色は安達君が着ていた服と似ているという。府警は安達君の可能性もあるとみて、１４日にも司法解剖を行い、身元や死因を調べる。府警によると、遺体は同小から南約２キロにある山林で、あおむけの状態で見つかった。濃紺のフリースとベージュの長ズ