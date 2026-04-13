お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（33）が13日に自身のYouTubeチャンネルを更新。ものまねタレント・長州小力（54）が道交法違反容疑で調べを受けている件について言及した。今回は人気企画「1人賛否」を行うことに。最近のネットニュースについて「偏った意見は言いたくない」とし“賛否”をまじえて持論を展開するというもので「全部コント」だとしている。今回は「長州小力、信号無視＆無免許運転疑いで書類送検」を取り上