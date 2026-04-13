中道改革連合は、惨敗した衆院選について「党のイメージや信頼性に構造的な課題があった」などとする総括の素案をまとめ、13日の常任幹事会で示した。中道は、選挙前の議席数の3分の1を割り込む惨敗となった衆院選を巡り、階幹事長らを中心に総括の検討を進め、素案を示した常任幹事会後の記者会見で、階氏が要旨などを明らかにした。主な反省点として、「立憲民主党、公明党の支持基盤を合算すれば、一定の議席を確保できるとの前