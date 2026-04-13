ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」第１４回「絶体絶命！」が１２日に放送された。幕府軍として織田信長（小栗旬）が越前の朝倉義景（鶴見辰吾）に攻め込もうとした矢先、背後で近江の義弟浅井長政（中島歩）が寝返り、織田は挟撃を食らって袋のネズミに。信長と豊臣秀吉（池松壮亮）最大の危機とされる、金ヶ崎の退き口が描かれた。秀吉が、生きては帰れないであろう敗走織田軍のしんがり役に名乗り出て…。あやうく信長にしん