【その他の画像・動画等を元記事で観る】紫 今（ムラサキイマ）が、新曲「New Walk」のMVを公開した。アメリカ・ニューヨークで撮影されたMusic Videoでは、路上ライブや街角でのセッションなどを通して、国境を越えて歌声を響かせる姿がリアルに映し出された作品となっている。「New Walk」は、毎週(火)深夜24時〜テレ東系列にて放送中のTVアニメ『左ききのエレン』EDテーマとなっている。紫 今は作詞・作曲・編曲・アートワーク