女子プロレスラー・ジャガー横田さん（64）の夫で医師の木下博勝氏（58）が、2026年4月11日にインスタグラムを更新。「JJ」こと長男の大維志（たいし）さん（19）の「別人級」ショットを公開した。父・博勝氏も「別人？（笑）」木下氏はインスタグラムで、「4年前のJJと今を比べてみました。別人？（笑）」と投稿。長髪にあごひげを生やした大維志さんの近影と、青色の髪で、目を閉じて微笑む、4年前の大維志さんの写真を公開した