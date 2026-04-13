有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E6%9C%89%E5%90%89%E5%BC%98%E8%A1%8C%E3%81%AESUNDAY%20NIGHT%20DREAMER。4月のアシスタントは、タイムマシーン3号・関太とロックス・千葉康介です。4月5日（日）の放送では、元ジャングルポケットの斉藤慎二被告について語る場面がありました。（左から）関太、有吉弘行、千葉康