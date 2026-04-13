■これまでのあらすじ義母が勝手に保育園へ娘の着替えを届けに来た。断ると「体が弱くて母親としてどうなの」と全否定。善意だからとずっと我慢してきた綾乃だったが、ついに限界を迎える。義母にはっきりと発言の撤回を求め、もう保育園には来ないでほしいと言い放ったのだった。子どもを寝かしつけた後、私は拓也に切り出しました。「お義母さんと距離を置きたい」と。拓也は驚いた顔をしていましたが、私はもう止まれませんでし