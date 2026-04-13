21:15 デギンドスECB副総裁、スペイン経済会議出席 21:30 カナダ住宅建設許可（2月） 予想N/A前回4.8%（前月比) 22:00 テイラー英中銀委員、マクロ経済会議出席 23:00 米中古住宅販売件数（3月） 予想404.0万件前回409.0万件（中古住宅販売件数) 予想-1.0%前回1.7%（中古住宅販売件数・前月比) 14日 7:15 ハウザー豪中銀副総裁、討論会出席 7:20 ミランFRB理事