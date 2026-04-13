今井貴大騎手＝名古屋・竹下直人厩舎＝は１３日の名古屋競馬１０Ｒ・桜雲特別（ダート１５００メートル）で騎乗したサトノアルタイル（牡４歳、名古屋・宮下瞳厩舎、父サトノダイヤモンド）で１着になり、地方通算１９００勝を達成した。２００６年１０月２３日の名古屋１Ｒの初騎乗から１万３６１５戦目での達成となった。同騎手は愛知県春日井市出身の３７歳。メイショウタイセツで制した今年の東海桜花賞など、地方重賞通算