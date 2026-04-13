お笑いコンビ「共犯者」の洋平（ようへい、本名・鈴木洋平）さんが１０日に亡くなったことが１３日、所属の松竹芸能から発表された。２６歳だった。葬儀は家族葬で執り行われる。「共犯者」は２月にはお笑いライブ「ビートたけし杯お笑い日本一」に出演していた。実行委員会名誉顧問のビートたけしからは「本ネタがあって、隠しネタとしては面白いし、他のネタも見てみたい」と今後を期待されていた。優勝こそならなかったも