◇イタリア・セリエAパルマ1―1ナポリ（2026年4月12日パルマ）パルマの日本代表GK鈴木彩艶が新加入選手の初アシストを“アシスト”した。2位ナポリをホームに迎えた一戦で開始直後に自陣ゴールエリアのすぐ外から60メートル超のロングパスを最前線のFWエルフェジに通し、頭でつないだボールをFWストレフェッザがゴール。わずか35秒で難敵から先制点を奪った。攻撃に直結するロングフィードは鈴木彩の強みの一つだ。今冬