刑事裁判をやり直す再審制度の見直しを巡り、自民党の法務部会と司法制度調査会が15日に合同会議を開くことが分かった。超党派国会議員連盟で事務局長を務める自民の井出庸生衆院議員が13日、明らかにした。検察抗告などに対する自民の異論を踏まえた修正案が法務省から提示される見通し。合同会議は13日にも開かれ、出席議員の多くが検察抗告を禁止すべきだと改めて主張した。見直し議論は、再審開始決定に対する検察抗告の是