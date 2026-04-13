俳優の唐沢寿明（62）が、13日放送のテレビ朝日系「帰れマンデー見っけ隊！！」（月曜後7・00）に出演し、妻の女優・山口智子（61）とのエピソードを明かした。番組ではお笑いコンビ「タカアンドトシ」、女優・當真あみとともに、東京・伊豆大島のお勧めスポットを巡るロケに参加した。趣味を聞かれると、「車かな。古い車ね」と返答。「そういう（車好きの）人たちと集まって、被災地に行って、寄付するとか、そういうのは