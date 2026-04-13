義母からの呼び出しに重い気持ちで足を運んだ奈々。そこで聞かされた『土地はあるわよ』という話は、一見すると救いの手のように見えました。でも、その条件を聞いた瞬間…奈々の表情は一変してしまうのです。>>【まんが】住宅購入に口を出す義母(ウーマンエキサイト編集部)