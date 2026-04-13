アイドル、モデルの水瀬陽菜乃（29）が13日までにインスタグラムを更新。水着ショットを投稿した。水瀬は「1st DVD『ひなの』オフショット上品な紺のロングワンピースの中は...」とつづり、ビーチで白の透けた素材のハイレグ水着姿を公開した。この投稿に「ほんまに綺麗で美しい」「とても美しい」「すばらしいスタイル」「ドキドキします」などのコメントが寄せられている。水瀬は東京都出身、5月30日生まれ。明大商学部卒業後