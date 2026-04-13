松竹芸能所属のお笑いコンビ「共犯者」国京が13日、インスタグラムを更新。10日に26歳で亡くなった相方の洋平さんへの思いをつづった。国京は「2026年4月10日相方の洋平が急逝いたしました。突然の報告になり申し訳ございません」と報告。そして「急なことすぎてまだ実感がありません。驚き桃の木山椒の木ブリキにタヌキに蓄音機です。寅さん好きの洋平がよく言っていたセリフです」と吐露。続けて「前日にはマネージャーと3人でど