台湾のYahoo！に10日付で掲載された記事によると、SNSのThreads（スレッズ）でこのほど、「二度と行きたくない国」をめぐって熱い議論が交わされ、日本と韓国を挙げる人もいたという。スレッズの利用者が「二度と行きたくない国はあるか」と投稿したところ、「フィリピン。行けば分かる」「シンガポール、マレーシア」「ベトナム。観光客を騙すためにあらゆる怪しい手口を使う」「香港。暑すぎるし、人が多すぎる」「シンガポール