中国外交部の発表によると、丁薛祥副総理はトルクメニスタンの招きに応じて、4月15日から17日にかけて同国を訪問し、習近平国家主席の特別代表として、ガルキニシュガス田第4期プロジェクトの起工式に出席します。丁副総理は訪問期間中、中国・トルクメニスタン協力委員会の中国側委員長として、トルクメニスタン側と同委員会の第7回会議を共催します。（提供/CGTN Japanese）