アメリカとイランが初めて行った協議についてです。今回の協議を戦闘終結に結びつけられるかが焦点でしたが、停戦の動きをトランプ大統領の元側近や駐日イラン大使はどう見ているのでしょうか。【写真を見る】「信頼はゼロ」アメリカ・イラン初の協議、トランプ大統領元側近のボルトン氏とイラン大使が語る停戦【報道特集】アメリカとイランの停戦合意 早くも暗雲巨大な炎と黒煙が立ち上る。8日、アメリカとイランによる「2週間の