日本保守党は13日、記者会見を行い、百田尚樹代表が国民会議で議論されている「食料品の消費税ゼロ％」を巡り、システム改修の期間を理由に与党内で慎重論が出ている現状を強く批判した。【映像】百田代表「1％ならすぐできる」（発言の様子）百田代表は、「消費税ゼロ％というのはシステム上に時間がかかると。1年以上かかると。私はこれ、まったく信用してないですよ。先日、財務省の役人が来てですね、私たちに説明しました