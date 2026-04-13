お笑いコンビ「北陽」の虻川美穂子（51）が13日、自身のインスタグラムを更新。一日の食事量を公開した。虻川は、「先日の1日の食事。先生が驚いたのをきっかけに量を減らそうと思ったよ」とし、「普段は間食の写真撮らないから、写真にすると多いかもね、、、。これから間食のたびに写真撮ったら食べる量も減るかも？！自分を律するために載せておくよ」と、とある1日の食事記録を公開。「8時間食南部せんべいチョコが