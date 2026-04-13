Photo: 小野寺しんいち 「なんとなくスゴイ」そんな機能に興味なし。欲しいのは、必要最低限なのにちゃんと最先端なシンプルスマホ。これにちょっとでもビビッとくるなら、「Pixel 10a」結構ありな選択肢かもしれませんよ！ Photo: 小野寺しんいち 明日4月14日から、Pixel 10シリーズの廉価モデル、Google Pix