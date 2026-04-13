「日差しはしっかり防ぎたいけれど、野暮ったい印象にはなりたくない……」。そんな大人女性にぜひチェックしてほしいのが、【ユニクロ】のUVカット機能付き羽織りアイテムたちです。今季も、トレンド感のあるシアー素材やしなやかな風合いのアイテムなど、大人の日常に馴染む洗練されたデザインの軽アウターが揃っている様子。そこで今回は、まさに今の時期に「買い」な、頼れる一着をご紹介します！ オンオフ問わ