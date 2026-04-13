豊富に種類のある【ガチャ】のなかでも人気な、キャラクターのカプセルトイ。新商品にも、毎週のように新旧さまざまなキャラクターのアイテムが登場するため、幅広い世代から注目されるほどの人気ぶりです。そこで今回は、見つけたら回したい「新作キャラグッズ」を紹介します。 ぎゅーっと抱きしめる姿が可愛すぎ！ しんちゃんのうるうるっとした瞳が特徴的な「クレヨンしんちゃん ぎゅーこっ