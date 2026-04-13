女性アイドルグループ「ラストシーン」が12日、公式X(旧ツイッター)アカウントを更新。メンバーの波音(はつね)しほに、「重大な契約違反」が発覚したとして、この日付での脱退を発表した。 【写真】即日での脱退が発表された波音しほ 「株式会社imaginate」名義で文書を掲載し「この度、所属メンバーの『波音しほ』におきまして、重大な契約違反がありました為、本日2026年4月12日付でグル