SKE48・8期生の選抜メンバーで、今年デビュー10周年を迎える“みよまる”こと野村実代が、6月15日に1st写真集「美しい方程式」(KADOKAWA)を発売することが決定。このほど、先行カットを公開した。 【写真】こぼれる美肌初めて臨んだグラビアで惜しげもなく披露 13歳でSKE48に加入し、現在23歳の野村が、これまで封印していたグラビアに初挑戦した。タイ・プーケットでロケを敢行。開放的な姿を惜しげも