櫻坂46が11日、12日の2日間にわたり、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）にて「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」を開催。2日間で14万人のBuddies（＝櫻坂46ファン）が集結した。ライブ中盤では、二期生の武元唯衣がメンバー全員の振付を手掛けたダンストラックが披露され、ファンが熱狂した。【写真】武元唯衣が手掛けた圧巻のダンストラック！グループの中でも高いダンススキルを持つ武元は、これまでのライブでも自身のソロダン