◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）＝４月１３日、栗東トレセンデイリー杯２歳Ｓを１分３３秒１の２歳コースレコードで勝利したアドマイヤクワッズ（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父リアルスティール）が好仕上がりだ。大江助手は「ここに向けてしっかりやってきているから、見た目にも恥ずかしくないくらいの出来に仕上がって来ています」と、前走以上の出来にうなずいた。前走は皐月賞と