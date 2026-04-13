パリ五輪レスリング７７キロ級で日本初の金メダルを獲得した日下尚が１３日放送の日本テレビ系「有吉ゼミ２時間ＳＰ」（月曜・午後７時）に出演。デカ盛りグルメに挑んだ。この日、大食いタレント・ギャル曽根、アイドルグループ「ＫＥＹＴＯＬＩＴ」の佐々木大光、お笑いコンビ「きつね」の淡路幸誠と総重量３・１６キロの巨大サーモン丼５０分での完食チャレンジに挑んだ日下。豪快にほおばる途中、「オリンピックで優