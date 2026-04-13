俳優・畑芽育と志田未来がW主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『エラー』（毎週日曜後10：15）第1話が12日に放送され、人気芸人のゲスト出演が話題となった。【写真】マユリカ中谷の「めちゃくちゃ上手！」な演技シーン今作は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央（志田）が真実を知らないまま友情を育む姿を描く。本来なら心を通わせるはずのない2人が、罪と友情