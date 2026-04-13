タレント・俳優の影山優佳がInstagramを更新し、白バイに乗った姿を披露した。 参考：【ネタバレあり】『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』次回作は？30作目の予告を考察 投稿された写真は4月11日に放送された、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』公開記念特番『劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』横浜をバイクで爆走！大捜査スペシャル』（日本テレビ系）でのオフショット。『名探偵コナン』の大ファン