B1昇格から3シーズン目での快挙です。 りそなグループB1「長崎ヴェルカ」は13日、アウェーで「レバンガ北海道」に勝利し、初のチャンピオンシップ出場を決めました。 チャンピオンシップへの進出は1番乗りで、西地区優勝マジックも「6」としています。 1勝すれば、上位8チームで争う初のチャンピオンシップ出場が決まる一戦。 日本代表同士の対決に、注目が集まりました。 12日のGAM