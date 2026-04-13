映画監督の山崎エマ氏（36）、講談師の神田伯山（42）が13日、都内で行われた山崎初の著書『それでも息子を日本の小学校に通わせたい』（新潮社）刊行記念トークイベントに登壇。小学4年生で経験した父の死をきっかけに変化したことを明かした。【写真】素敵！優しい微笑みをみせる神田伯山＆山崎エマ監督伯山は「小学校までとても楽しかったんですけど」としつつ、小学4年生で経験した父の死をきっかけに自身の中で変化を感じ