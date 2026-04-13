株式会社「ほぼ日」代表取締役社長・糸井重里氏（77）が13日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、現在では会議に通らないと思うお茶の商品名についてつづった。糸井氏は「『おーいお茶』っていうネーミングもおもえばずいぶんえばってないか、と気づいた。慣れてたけど。あれが、『おいお茶』だったら怒られるよな」とポスト。これに「このご時世に発売されていたら炎上してたんですかね?」というコメントが寄せられると、糸