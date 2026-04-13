愛知県警千種署は13日、知人の女性（43）に付きまとったなどとして、ストーカー規制法違反（ストーカー行為）の疑いで、同県豊田市消防本部の消防士長大坪帝人容疑者（33）＝同市＝を逮捕した。署は、好意やそれが満たされないことによる恨みを募らせたとみて調べている。逮捕容疑は、2月22日、豊田市内の公園で女性を見張ったり、付きまとったりしたほか、3月1日に女性の勤務先付近をうろついた疑い。署によると、女性から