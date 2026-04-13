◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）＝４月１３日、栗東トレセン毎日杯で豪快に差し切りＶを飾ったアルトラムス（牡３歳、栗東・野中賢二厩舎、父イスラボニータ）は、中２週の出走でこの中間は軽めの調整。奥村助手は「いい状態をキープしています。がっつりとはやっていないですが、落ち着いています」と見守った。今回はＧ１で、初の長距離輸送、２０００メートルと未知数な部分が多い。