講談社が運営する「コミックDAYS」にて、ギャルとオタク、人生を再始動する『まだ君を見上げてる』(赤城あさひと)のレン再配信が、2026年4月12日よりスタートした。夢をあきらめ地元へ出戻った啓太は、高校時代のクラスメイト・椿月と再会する。教室のすみっこでひっそりイラストを描いていた啓太を、いつも椿月は気まぐれにかまってきて…。漫画家になれなかった啓太と、とある事情を抱えた椿月。大人になったギャルとオタクくん