【モデルプレス＝2026/04/13】元AKB48でタレントの西野未姫が4月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。最近のお気に入り料理と1歳長女の食事を公開し、反響を呼んでいる。【写真】第2子妊娠中の27歳元AKB「娘さん用のミニサイズが可愛い」具だくさんの冷やし中華◆西野未姫、具だくさん冷やし中華を披露西野は「最近冷やし中華にハマってる」とコメントを添え、写真を投稿。蒸し鶏、錦糸卵、きゅうりがたっぷりと盛られた冷や