【モデルプレス＝2026/04/13】歌手でタレントの中川翔子が4月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。双子の弟のつかまり立ちを披露し、話題となっている。【写真】双子出産の40歳美人歌手「しれっと立ってて可愛い」双子弟“つかまり立ち”の瞬間◆中川翔子、双子弟のつかまり立ちに喜び中川は「つかまり立ちしかかってる」「つかまりだち」とコメントを添えた写真をそれぞれ投稿。双子の弟が中川と思われる人物の膝に手をつい