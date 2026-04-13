日常にそっと寄り添う上質な香りを楽しみたい方に♡MUCHAから新たな香り「BLEU DESCHAMPS 1897」が登場します。ミュシャの作品からインスパイアされたフレグランスは、清潔感とやさしい温もりを感じる特別な一品。香りだけでなく、ハンドケアやポーチなどのアイテムも揃い、トータルで世界観を楽しめるコレクションです♪ 透明感あふれる新たな香り♡ 「BLEU DESCHAMPS 1897」は、ホワイトリネンを思