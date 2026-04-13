自民党の野田聖子衆議院議員（65）が、高校に入学した15歳の息子・真輝さんとの親子ショットを披露し、注目を集めている。【映像】生後2年以上入院した息子との入学式ショット（複数カット）2011年1月、50歳の時に真輝さんを出産した野田。真輝さんは心臓などに複数の先天性の病気があり、2歳3カ月まで入院生活を送っていた。SNSでは、右半身にまひのある真輝さんが左手をあげて母の当選を祝福する姿や、中学校の卒業式での親