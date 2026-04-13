お笑いコンビ・ちゃんぴおんず（日本一おもしろい大崎、大ちゃん）が、市川團十郎の威圧感に「怖すぎる」と恐怖を語るも、團十郎本人は「めちゃくちゃ面白かった」とネタを絶賛する場面があった。【映像】市川團十郎がいきなり笑顔？ちゃんぴおんずのネタ4月12日、制限時間1分間で笑わせることができれば賞金獲得の『市川團十郎を笑わせたら1000万円』企画が『30時間限界突破フェス』内で生放送され、24組の芸人が“絶対に笑わ