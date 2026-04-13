中道改革連合は、大敗を喫した2月の衆院選について、「党のイメージや信頼性に構造的な課題があった」などとする総括のたたき台をまとめました。中道階猛 幹事長「積極的に選ぶ理由のある党とは言えなかっただろうと思っておりまして、これを深刻に受け止めて、これからの活動に繋げていかなくてはいけない」中道改革連合はきょう、2月に行われた衆院選に関して選挙総括のたたき台をまとめました。階幹事長はそのポイントを