石油製品の供給環境が悪化しているとして、住宅設備大手の「TOTO」が、ユニットバスの受注を停止することがわかりました。受注を停止したのは、ユニットバスや浴室などです。【映像】受注を停止するTOTOのユニットバス壁や床に貼るフィルムの接着剤や、浴槽のコーティングなどに使われる溶剤は、石油製品のナフサから作られています。TOTOによりますと、現時点では生産できているものの、今後の調達の見通しが立っていないた