日本エネルギー経済研究所中東研究センター長の坂梨祥氏と同センター主任研究員の渡辺駿氏が１３日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、米国によるホルムズ海峡の封鎖がイランにもらたす影響を議論した。坂梨氏は米国が船舶を拿捕（だほ）する可能性に触れ「イランは自分たちが受けた攻撃と同等の攻撃をすることにこだわり続けている」と述べ、イランの今後の行動が米国に左右されると指摘した。渡辺氏は米国による海峡封