シカゴ・カブスの鈴木誠也外野手（31）が、元日本ハム・杉谷拳士氏（35）のYouTube「熱スギヤch」に出演。「第6回WBC」の「ヘッドスライディング」などを話題に大会を振り返った。出演冒頭は、過去に何度も面識がある間柄ながら、鈴木が杉谷に「初めまして」とボケる場面からスタートした。YouTubeは同大会終了後、鈴木が右膝のリハビリ中に撮影され、杉谷氏が「日本中の鈴木誠也ファンが、スクワット応援した」と大会の興