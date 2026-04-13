■14日(火)は西日本で雨の範囲広がる14日(火)は九州で午前中から雨が降り出す見込みです。次第に本降りとなり、夕方は雨脚の強まる所もありそうです。中国・四国も午後は次第に雨が降り出すでしょう。■近畿〜関東もにわか雨の可能性近畿〜関東は午前中、晴れ間がありますが、午後は次第に雲が増えてきそうです。夕方以降は内陸を中心に、所々で雨が降るでしょう。関東南部も夜はパラッと雨が降る可能性がありますので、折りたたみ